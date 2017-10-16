Підрядник опорної школи в Донецькій області зник із мільйоном гривень передоплати, - Жебрівський

Підрядник, який повинен був ремонтувати опорну школу в селищі Микільське Донецької області, втік після того, як отримав 1 мільйон гривень передоплати, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в інтерв'ю Громадському телебаченню Донбасу.

"На сьогоднішній день величезна проблема з проектувальниками, з будівельниками... Ось, наприклад, Микільська школа. Натуральний негідник, який дав найнижчу ціну в системі ProZorro, виграв, дали мільйон гривень передоплати, змився", - зазначив Жебрівський.

За його словами, заяву про цей факт відправили в прокуратуру, відкрито кримінальне провадження за шахрайство. Однак новий тендер на опорну школу поки провести неможливо.

"Але новий тендер не можу провести, поки все це не узгоджується", - розповів Жебрівський.