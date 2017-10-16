Польща виступила проти перегляду асоціації України з ЄС

Польща виступає проти перегляду угоди про асоціацію України з ЄС і заохочує Київ та Будапешт вирішити шляхом діалогу спір з приводу українського закону "Про освіту". Про це йдеться в заяві МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу".

"Польща не бачить можливості перегляду Угоди про асоціацію або Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Польська сторона заохочує партнерів з Угорщини й України до вирішення спірного питання закону про освіту шляхом діалогу, на основі поваги прав нацменшин і з урахуванням міжнародних та двосторонніх угод", - йдеться в заяві МЗС Польщі.

У МЗС зазначають, що специфіка навчання польської мови в Україні дещо інша, ніж угорської.

"Одночасно інформуємо, що польські міністерства закордонних справ та освіти уважно стежать за питаннями впливу відповідного закону на польську освіту і знаходяться в постійному контакті з українськими партнерами", - зазначають у польському зовнішньополітичному відомстві.

Зокрема, орієнтовно 26 жовтня планується зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з представниками польської меншини в Україні.

У документі відзначається, що Польща надає велике значення вивченню польської мови не тільки в Україні, але в будь-якій країні, де живуть поляки.

Нагадаємо, Угорщина вимагає переглянути угоду про асоціацію України з ЄС через те, що Україна, на думку угорської сторони, порушує положення угоди, обмежуючи новим законом про освіту право національних меншин на навчання рідною мовою.

Раніше повідомлялося про те, що президент Петро Порошенко підписав закон України №2145-VIII "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Застереження проти нього висловили Угорщина, Румунія, Болгарія, Росія та Молдова. Крім того, Угорщина заявила про намір блокувати зближення України з Євросоюзом.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) під час дебатів прийняла резолюцію щодо українського закону "Про освіту". Українську владу, зокрема, закликали прислухатися до зауважень Венеціанської комісії, а також продумати "більш гнучку модель" двомовної освіти з урахуванням інтересів тих, хто належить до корінних народів та національних меншин.