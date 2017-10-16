Порошенко привітав Курца з перемогою на виборах в Австрії

Президент України Петро Порошенко переконаний, що консолідований ЄС і мир на континенті будуть важливими для нового уряду Австрії, який очолить Себастьян Курц.

Про це йдеться у привітанні Курца з перемогою на виборах, опублікованому на сторінці президента України в Facebook.

"Перемога Себастіана Курца та Народної партії в Австрії - це перемога людини, яка неодноразово бувала в Україні і яка добре знає українську тему. Це також перемога переконаного європейця, який знає важливість консолідованого ЄС для миру на континенті", - заявив Порошенко.

"Розуміючи, що попереду у канцлера Курца тривалі коаліційні переговори, тим не менше, переконаний: Єдина Європа, європейські цінності будуть важливими для нового уряду", - додав він.

Читайте про несподіванки на позачергових парламентських виборах в Австрії і чого очікувати Україні від правління уряду на чолі з 31-річним Себастьяном Курцом у статті - "Вундеркінд - новий канцлер".