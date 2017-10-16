Президент Мальти відвідає Україну з робочим візитом

16 жовтня, 2017 - 18:56
Президент України Петро Порошенко разом із Президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Преки у вівторок, 17 жовтня, візьмуть участь в українсько-мальтійському бізнес-форумі в Києві.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
"17 жовтня 2017 року Президент України Петро Порошенко проведе переговори з Президентом Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Прека, яка перебуватиме в Україні з державним візитом на запрошення Глави Української держави", - йдеться у повідомленні.
Офіційна церемонія зустрічі запланована о 11:00 на площі перед АПУ.
Зустріч Президента України Петра Порошенка та Президента Республіки Мальта пані Марі-Луїз Колейро Преки з представниками ЗМІ відбудеться о 12:40.
Джерело: День