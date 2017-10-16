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Президент Мальти відвідає Україну з робочим візитом

16 жовтня, 2017 - 18:56
Фото: The Quint

Президент України Петро Порошенко разом із Президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Преки у вівторок, 17 жовтня, візьмуть участь в українсько-мальтійському бізнес-форумі в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"17 жовтня 2017 року Президент України Петро Порошенко проведе переговори з Президентом Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Прека, яка перебуватиме в Україні з державним візитом на запрошення Глави Української держави", - йдеться у повідомленні.

Офіційна церемонія зустрічі запланована о 11:00 на площі перед АПУ.

Зустріч Президента України Петра Порошенка та Президента Республіки Мальта пані Марі-Луїз Колейро Преки з представниками ЗМІ відбудеться о 12:40.

Джерело: День
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