Російський офіцер застрелив вагітну жительку Брянки Луганської області, - Міноборони

Цими вихідними у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів російських окупаційних угруповань застрелив жінку, яка перебувала на четвертому місяці вагітності. Про це на брифінгу в понеділок, 16 жовтня, заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, передає Укрінформ.

"За даними Головного управління розвідки, на тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці продовжують скоювати тяжкі злочини по відношенню до цивільного населення. У ці вихідні у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів так званої 7 окремої мотострілецької бригади другого армійського корпусу застрелив жінку, яка перебувала на четвертому місяці вагітності", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, за минулу добу терористи 16 разів порушили перемир’я, поранено 2 українців.