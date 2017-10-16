США прагнуть не допустити перетворення Ірану на "другу Північну Корею", - Гейлі

Сполучені Штати не виходять з угоди з Іраном по атому в надії, що зможуть покращити ситуацію, пов'язану з іранською ядерною програмою, заявила американський постпред при ООН Ніккі Хейлі, передає NBC.

"Я думаю, зараз ясно, що ми не виходимо з угоди. І це тому, що ми сподіваємося поліпшити нинішню ситуацію. Це - наша мета", - сказала дипломат.

Вона пояснила, що нинішня увага США до Ірану і угоди по атому пов'язана з тим, що Сполучені Штати прагнуть не допустити створення Тегераном ядерної зброї, як це має місце з КНДР.

"Те, що ми зараз говоримо щодо Ірану, це те, що ми не дозволимо, щоб він перетворився в наступну Північну Корею", - заявила Хейлі.

Нагадаємо, у 2015 році Іран США, Велика Британія, Росія, Китай, Франція та Німеччина підписали угоду, яка ввела обмеження на ядерну програму Ірану в обмін на послаблення режиму міжнародних санкцій.