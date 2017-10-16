Туреччина закрила повітряний простір для Іракського Курдистану

У Туреччині закрили повітряний простір для польотів в Курдську регіональну адміністрацію Іраку (КРАІ).

Про це заявив віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг, передає "Агентство Анадолу".

"Кабмін Туреччини врахував рекомендацію РНБ і прийняв рішення, згідно з яким, відтепер жоден літак не зможе використовувати повітряний простір нашої країни для польотів в КРАІ. У той же час жоден літак, що злетів з півночі Іраку, не пройде через територію Туреччини", - повідомив Боздаг.

Віце-прем'єр Туреччини також нагадав про іншу рекомендацію РНБ Туреччини з початку процесу передачі прикордонного КПП "Ібрагім Халіл" (Хабур) під контроль центрального уряду Іраку.

"Рада міністрів прийняла рішення врахувати і цю рекомендацію. Це питання опрацьовується з залученням відповідних міністерств, голів відомств і держчиновників. По завершенню процесу КПП перейде під повний контроль уряду Іраку. Всі питання, пов'язані з дією КПП, будуть обговорюватися Анкарою безпосередньо з Багдадом", - додав Боздаг.