У Китаї евакуювали майже 37 тисяч людей через наближення тайфуна Ханун

Штаб по боротьбі з повенями і засухами провінції Гуандун в Китаї заявив про те, що місцева влада була змушена евакуювати з потенційно небезпечних районів майже 37 тис. осіб унаслідок наближення тропічного шторму Ханун.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Основний удар стихії прийняли на себе міста Чжаньцзян, Маомін, Янцзян і Цзянмень, де через проливні дощі і сильний вітер ще напередодні були закриті всі туристичні об'єкти. Також шторм змусив понад 48 тис. рибальських суден повернутися в порти провінції.

За прогнозами метеорологів, шторм продовжить рух у південно-західному напрямку зі швидкістю близько 15 км/год і до полудня повинен пройти через західні прибережні райони острова Хайнань, поступово втрачаючи свою силу.

Ханун став 20-м за рахунком у цьому сезоні тропічним циклоном у тихоокеанському регіоні. В той же час, згідно з даними Центральної метеорологічної служби Китаю, у Тихому океані в понеділок уже сформувався 21-й тропічний шторм Лен, епіцентр якого знаходиться зараз приблизно за 1,7 тис. км на південний схід від Маніли.