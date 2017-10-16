У Києві пройшла акція проти торгівлі людьми

На Майдані Незалежності у Києві понад 200 людей з парасолями вийшли на "ходу за свободу" проти торгівлі людьми в рамках акції #WalkForFreedom .Учасники розпочали акцію від пам'ятника Архангелу Михаїлу і рухатимуться центральними вулицями Києва. Перед ходою на імпровізованій сцені виступали представники ОБСЄ та організатори, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що в учасників акції пов'язки на роті з іменами людей, які постраждали і яких колись продали в сексуальне і трудове рабство.

Координаторка організації "А21", організаторка акції Катерина Яковенко розповіла, що українці найчастіше стають жертвами торгівлі людьми у трьох кранах: Росії, Польщі та Туреччині.

За словами організаторів, головна мета акції - показати суспільству, що в сучасному світі й досі існує торгівля людьми.

#WalkForFreedom - це четверта щорічна міжнародна акція, яку правозахисна організація "А21" проводить по всьому світі. Як повідомляють організатори, подібний захід відбувається у 600 містах 50 країн світу, де виходять люди, аби висловити свою позицію проти торгівлі людьми.

Окрім Києва, в Україні акція #WalkForFreedom відбувається також у Дніпрі, Луцьку, Маріуполі, Миколаєві, Одесі та Тернополі.