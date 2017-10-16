У Латвії стартували двотижневі навчання НАТО

У Латвії стартували великі військові навчання НАТО "Срібна стріла-2017" за участю 11 країн. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Латвії.

Як заявили в оборонному відомстві, в навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, включаючи Албанію, США, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Велику Британію, Польщу, Словенію, Іспанію та Німеччину, загальною чисельністю 3,5 тис. осіб.

Метою навчань зазначено, що латвійські збройні сили і військові країн-союзників будуть відпрацьовувати "життєво важливі завдання для захисту країни".

Навчання триватимуть до 29 жовтня.