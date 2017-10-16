У розпорядженні КНДР є "армія" з 6 тисяч хакерів, - NYT

Коли в минулому році північнокорейські хакери намагалися викрасти 1 млрд доларів з Нью-Йоркського федерального резерву, їм не вдалось цього зробити лише через орфографічну помилку. У цифровій формі хакери провели спробу пограбування і Центрального банку Бангладеш, і їх викрили, коли працівники установи поставили під сумнів прохання про зняття коштів, де замість слова «фонд» (foundation) вжили «фандація» (fandation), пише The New York Times.

За її даними, КНДР, крім ракетно-ядерних розробок, таємно створила кіберпрограму, здатну допомагати викраденню сотень мільйонів доларів і викликати глобальний хаос в інтернеті. Кібератаки не підпадають під режим міжнародних санкцій щодо КНДР та і ідеально підходять для країни, яка перебуває в ізоляції, відзначає видання, передає Укрінформ.

"Низька вартість, можливість асиметричних дій, а також певний ступінь анонімності і прихованості. Такий інструмент здатний створювати загрозу великим секторами державної інфраструктури та приватним інфраструктурним об'єктам. І це засіб заробітку",— заявив NYT колишній заступник директора Агентства національної безпеки США Кріс Інгліс. У Пхеньяна найрезультативніша киберпрограмма на планеті, вважає він, але не через її технічну складність, а через низькі витрати.

Нагадаємо, США намагатимуться врегулювати конфлікт з КНДР дипломатичним шляхом до тих пір, поки "не впадуть перші бомби".