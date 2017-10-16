У січні-вересні доходи місцевих бюджетів зросли на 31 млрд грн

16 жовтня, 2017 - 16:55
Доходи місцевих бюджетів у січні-вересні 2017 року зросли на 30% або 31,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2016 року.
Про повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
"За 9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, надходження до місцевих бюджетів зросли на 31,1 млрд гривень або на +30%", - написав він.
При цьому, за словами глави уряду, власні доходи місцевих бюджетів 366-ти об’єднаних територіальних громад зросли на 82,7% та склали 6,3 млрд гривень.
Джерело: День