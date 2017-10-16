У Вірменії український шахіст тріумфував на юнацькому Гран-прі

Перемогу на юнацькому шаховому Гран-прі в Джермуке (Вірменія) здобув киянин Кирило Шевченко.

Про це повідомляє Федерація шахів України.

У коловому турнірі серед 12 учасників Кирило набрав 10 очок (9 перемог, 2 нічиї), випередивши на 1,5 очка Саргсяна, який посів друге місце, і на 2,5 очка - третього призера Акобяна (обидва - міжнародні майстри з Вірменії).

Зазначено, що переможець з України, якому минулого місяця виповнилося 15 років, найближчим часом очікує присвоєння гросмейстерського звання.