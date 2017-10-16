Українська діаспора Франції хоче створити інформагентство для протидії пропаганді Кремля

2,2 тисячі листів, адресованих керівництву Франції надійшли від представників Об’єднання українців на знак протесту проти надання ліцензії російському телеканалу Russia Today (RT). Про це повідомив голова Об’єднання українців Франції (ОУФ) Богдан Білогоцький, повідомляє Укрінформ.

"Вони (Russia Today – ред.) отримали ліцензію, щоб від грудня транслювати свої програми на французьких хвилях... Ми вже написали листи з цього приводу президенту, прем’єр-міністру, міністру закордонних справ, міністру внутрішніх справ, президенту Національної асамблеї, голові Сенату, 577 депутатам Національної асамблеї, 348 сенаторам, 74 депутатам Європарламенту, іншим посадовцям. Це листовно. Електронною поштою ми відправили цього листа ще 1200 різним адресатам", - розповів Білогоцький.

Окрім того, ОУФ планує провеcти акцію протесту з цього приводу та створити власну інформаційну агенцію для протидії російській пропаганді.

"Будемо протестувати якнайбільше... До кінця року плануємо створити інформаційну агенцію, можна сказати, що то буде навіть не інформаційна, а реінформаційна агенція, головним завданням якої буде протидія російській пропаганді", - сказав голова ОУФ.