Українська діаспора закликала Канаду долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі

Канаді варто підтримати й активно долучитися до процесу розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це під час зустрічі міністра оборони Канади Харджита Саджана з українською громадою заявив президент Конгресу українців Канади Павло Грод, повідомляє Укрінформ.

«Пане Саджан, Ви, прем'єр-міністр Трюдо і Канада маєте можливість показати приклад світовій спільноті й принести мир та стабільність в Україну, припинивши смертельне кровопролиття», - сказав Грод.

На його переконання, миротворча місія на Донбасі дозволить відновити дотримання у світі заснованого на правилах порядку.

«Очоливши зусилля із розміщення миротворчої місії в Україні, Канада матиме змогу принести суттєві позитивні зміни, повернувши світу заснований на правилах міжнародний порядок», - наголосив президент КУК.

Він навів приклад колишнього міністра закордонних справ Канади Лестера Пірсона, який виступив ініціатором створення миротворчих сил ООН, що допомогли вирішити Суецьку кризу. За це досягнення він отримав Нобелівську премію миру в 1957 році.

Нагадаємо, що сьогодні бойовики обстріляли передмістя Торецька, поранено жінку.