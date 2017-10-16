Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини на 2018-2020 роки

16 жовтня, 2017 - 20:54
Україна обрана членом Ради Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки.
Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН у Twitter.
"177 голосами Україна обрана до складу Ради ООН з прав людини на 2018-2020 роки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що членство України надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини на окупованих територіях.
Нагадаємо, що Рада ООН з прав людини складається з 47 членів, які обираються терміном на три роки Генеральною асамблеєю.
177 голосами Україну обрано до складу Ради ООН з прав людини на 2018-2020 рр. #UkraineInHRC pic.twitter.com/gf8LLqv5rW
— UKR Mission to UN (@UKRinUN) October 16, 2017
Джерело: День