"Укроборонпром" розпочав виробництво стволів для зенітної установки ЗУ-23-2

На виконання програми імпортозаміщення ДП "КБ "Артилерійське озброєння", що входить до складу ДК "Укроборонпром", за власні обігові кошти розробило та опанувало виробництво стволів калібром 23-мм - КБА40 для зенітної установки ЗУ-23-2 (2А13). Реалізація програми потребувала освоєння нових циклів виробництва для підвищення балістичних характеристик автоматичних гармат, повідомляє Depo.Хмельницький.

Зараз зброярі готуються до проведення чергового етапу випробувань, які є необхідною умовою, для прийняття на озброєння КБА40 силовими структурами України.

КБА40 дозволить оперативно замінити аналогічні радянські стволи, які сьогодні використовуються у зенітних установках ЗУ-23-2, що зарекомендувала себе як ефективний засіб знищення як повітряних, так і наземних цілей завдяки високому темпу та дальності стрільби.

Водночас, на суміжних підприємствах-учасниках ДК "Укроборонпром" вже йдуть розробки бойових модулів з використанням стволів КБА40 для оснащення ними української бронетехніки.

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