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Упродовж минулого тижня на пожежах загинули 27 людей, - ДСНС

16 жовтня, 2017 - 11:12
Фото: ДСНС

За минулий тиждень в Україні сталося 904 пожежі, в результаті яких загинули 27 осіб. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС.

Наголошується, що співробітникам екстрених служб вдалося врятувати на пожежах 25 осіб.

"Ліквідовано 904 пожежі, врятовано на пожежах 25 осіб і не допущено знищення вогнем 372 будівель та 45 од. техніки. На пожежах загинуло 27 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що ще восьмеро осіб минулого тижня загинули на водних об'єктах.

Джерело: День
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