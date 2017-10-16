Ураган "Офелія" досяг Ірландії, повідомляє BBC.

В окрузі Вотерфорд у результаті шторму дерево впало на машину, унаслідок чого загинула жінка віком близько 50 років.

Інша жінка, віком близько 70 років, отримала травми.

Близько 120 тис. домоволодінь позбулися електрики через негоду. Усі школи і коледжі в Північній Ірландії та Ірландії закриті.

Більш того, у Північній Ірландії швидкість вітру прогнозується до 105 км/год, однак його пориви можуть досягти 129 км/год.