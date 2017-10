Щонайменше шестеро людей загинули в індійському місті Бангалор при обваленні житлового будинку, повідомляється у Twitter TheNewsMinute.

At least six dead after building crumbles downs in Bengaluru’s Ejipura https://t.co/Ycy7dCZocL pic.twitter.com/bv4gonesN7