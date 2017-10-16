В Одесі випробували 4 броньовані артилерійські катери ВМС

Нині на озброєнні Першої бригади Військово-Морських сил два катери - "Аккерман" та "Бердянськ". Після випробування бригада отримає ще 4 малих броньованих артилерійських катери Військово-Морських Сил України. Наразі вони вийшли в море на випробовування, повідомляє "5 канал".

"Чотири малих броньованих артилерійських катери Військово-Морських сил України вийшли в море на випробовування. Військові оцінюватимуть як судна ведуть себе у морі, та відпрацьовуватимуть взаємодію декількох бойових одиниць", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові кораблі мають поліпшені характеристики. Конструктори дослухалися до військових та втілили на практиці їхні побажання.

"Новозбудовані катери у маневрених характеристиках на 30% більш якісніше збудовані", - зазначив командир 1-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ Дмитро Глухов.