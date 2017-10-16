В Україну йде "бабине літо"

Україна вже сьогодні та завтра, 17 жовтня, потрапляє в зону дії потужного антициклону. Він охоплює більшу частину Європи і створює умови для сухої сонячної погоди.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Поки що - західний та північно-західний вітер, проте поступово змінюватиметься на південно-західний. А це означає, що й теплі повітряні потоки також приходитимуть із такими вітрами. Плюс допомагатиме сонце. Тому завтра у західних областях України та на півдні, що природно, вже очікується +18+23 градуси", - написала Діденко.

За її словами, найхолоднішими будуть схід та північ: у вівторок вдень +10+15 градусів. У центральній частині - на Вінниччині, у Кропивницькому, Черкасах - +17+20 градусів, у Полтаві та Дніпрі - +10+14 градусів, додала синоптик.

На півночі, зокрема на Харківщині, вона обіцяє хмарну погоду.

У Києві у вівторок очікується, за словами Діденко, в межах +14 градусів, а у середу, четвер і п'ятницю +20 градусів.