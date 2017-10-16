Внаслідок масштабних пожеж у Португалії та Іспанії загинули щонайменше 30 людей

Унаслідок лісових пожеж, якими охоплені центральна і північна частини Португалії та північний захід Іспанії, загинули щонайменше 30 людей.

Як повідомляє португальська телекомпанія RTP, за останніми даними рятувальників підтверджено 27 смертельних випадків, щонайменше 51 поранений, з них 15 знаходяться у важкому стані.

Наразі у Португалії зареєстровано 145 пожеж, з яких 32 класифікуються як підвищеної складності. Найважча ситуація в округах Коїмбра, Серт і Візеу, там на даний час проводиться евакуація місцевих жителів.

У той же час в Іспанії лісові пожежі забрали життя щонайменше чотирьох людей у Галісії, пише газета El Pais.

У регіоні зараз тривають більше 60 пожеж. 15 осередків загоряння все ще не вдалось локалізувати, вони можуть становити загрозу для життя і домівок мешканців регіону.

Виникненню пожеж сприяла спекотна суха погода, а також сильні пориви вітру.