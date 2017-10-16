Високомобільні десантні війська ЗСУ перейшли на нову систему харчування

Навчальний центр Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, який дислокований у Житомирі перейшов на нову систему харчування за каталогом продуктів. Про це повідомили у Facebook Генерального штабу України.

Це перша частина ВДВ, яка перейшла до системи харчування за новим стандартом. Невдовзі, решта військових частин ВДВ також підлягатимуть реформам у харчовому забезпеченні.

– Відтепер військовослужбовці мають в асортименті кілька різних страв та десерт, – підкреслив офіцер.

Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України полковник Микола Куклюк відзначив, що українська армія все ближче підходить до стандартів тилового забезпечення країн НАТО, бере до уваги найкращий досвід в системі військового харчування.