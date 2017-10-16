ЄС посилив санкції проти КНДР

Європейський союз схвалив рішення про розширення односторонніх санкцій проти Північної Кореї.

Про це йдеться на сайті ЄС.

"Беручи до уваги загрозу міжнародному миру і стабільності, яка продовжує виходити від КНДР, нові обмежувальні заходи прийняті, щоб чинити тиск на КНДР для виконання її міжнародних зобов'язань, відображених в декількох резолюціях Ради безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

У в санкційний список включили ще трьох чиновників і шість організацій з Північної Кореї. Крім того, введено нові санкції на торгівлю нафтою, фінансові транзакції та створення спільних підприємств.