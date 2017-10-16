ЄС продовжить діалог з Україною щодо освітнього закону, - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Брюссель продовжить діалог з Україною з питання можливого порушення прав меншин законом про освіту, ґрунтуючись на висновках Венеціанської комісії.

Про це Могеріні сказала в понеділок у Люксембурзі на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає "УНІАН".

За словами Могеріні, це питання розглядалося не в розділі "інше", а під час дискусії про права людини.

"Ми вже обговорювали це питання неформально під час нашої зустрічі в Таллінні у вересні, обговорювали його з президентом Порошенком в Нью-Йорку під час нашої двосторонньої зустрічі, і ми домовилися, що будемо чекати на висновки Венеціанської комісії, яку запросили щодо виконання закону, і ми, як ЄС, базуючись на цьому, продовжимо діалог з українською владою", - сказала Могерини.

Нагадаємо, що Польща виступила проти перегляду асоціації України з ЄС.