ЮНЕСКО працює над механізмом моніторингу пам’яток світового значення в окупованому Криму, - дипломат

Механізм прямого моніторингу за пам’ятками світового значення в анексованому Криму, над яким зараз працюють у ЮНЕСКО, не суперечитиме принципам територіальної цілісності України. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Франції, представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур, передає Радіо Свобода.

«В ЮНЕСКО не схвалюють звіти про стан справ на об’єкті, які надає окупаційна влада. Організація продовжує активно не визнавати анексію Криму, за рахунок чого, втім, про реальний стан «Херсонеса Таврійського» ми судити не можемо. В історії ЮНЕСКО це перший подібний прецедент. Зараз експерти розробляють механізм прямого моніторингу в умовах окупації. Непрямого недостатньо. Сподіваємося, що незабаром це вдасться зробити», – зазначив дипломат.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

З 2014 року моніторинг збереження музею-заповідника «Херсонес Таврійський» з боку організації не проводиться, оскільки вона не визнає анексію Криму Росією.