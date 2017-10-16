За день бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші, з них більше половини обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог двічі бив по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка. Також двічі під вогонь стрілецької зброї окупантів потрапили наші позиції біля Кам’янки. А неподалік Артемового проросійські найманці випустили 4 міни калібром 82 міліметри. Крім того, близько 14:00 і майже упродовж години противник бив з міномету у районі Артемового, де взагалі немає укріплень української армії.

"На приморському напрямку з протитанкового гранатомету бойовики обстріляли підступи до Старогнатівки. А стрілецьку зброю застосовували неподалік Водяного і Павлополя. На луганському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів ворога опинились наші опорні пункти на околицях Новоолександрівки", - зазначили в штабі.

На більшість провокацій противника сили АТО відповідали вогнем із піхотного озброєння, не забороненого мирними домовленостями.