За добу терористи 16 разів порушили перемир’я, поранено 2 українців, - штаб АТО

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Увечері російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли українських позицій, використовуючи, переважно, легке піхотне озброєння.

Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Також під вогонь стрілецької зброї потрапили околиці Кам’янки.

На Приморському напрямку ворог двічі обстріляв наші опорні пункти біля Талаківки. Унаслідок одного з таких обстрілів, близько 23 год. отримав поранення один наш військовий.

Зазначається, що на Луганському напрямку увечері зберігалася тиша.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні Сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника. У результаті бойових дій двоє українських бійців отримали поранення.