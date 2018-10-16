Американський ПЕН-центр подав до суду на Трампа

Американський центр Міжнародного ПЕН-клубу подав до суду на президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на позов.

"Зараз літературна та правозахисна організація, до складу якої входять тисячі письменників та журналістів, вживає більш прямі заходи: ПЕН подає до суду на президента", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники у своєму судовому позові, який вони подали до федерального суду в Менхетені, стверджують, що публічні висловлювання Трампа порушили першу поправку до американської Конституції і його клятву дотримуватися документа.

"Президент Трамп, на підставі першої поправки, має право вільно критикувати пресу, але він не може вільно використовувати свою владу і владу уряду Сполучених Штатів, щоб карати і придушувати її (пресу - ред.)", - йдеться в їх заяві.

Зокрема ПЕН-Центр наводить такі приклади, як можливе втручання Трампа у злиття компанії-власника телеканалу CNN, який президент регулярно піддає критиці, з AT & T, одного з найбільших медіаконгломератів у світі. Тоді Міністерство юстиції США заблокувало операцію.

Крім того, правозахисники також вказали на історію з інтерв'ю засновника Amazon Джеффа Безоса в Washington Post, власником якого він є. В інтерв'ю Безос розкритикував Трампа за нападки на ЗМІ. У відповідь лідер США пригрозив компанії позовом і запропонував підняти ціни на доставку для Amazon.

За даними газети, Трамп неодноразово тиснув на головного поштмейстера США Меган Бреннан, щоб та підняла вартість доставки вдвічі. На початку жовтня стало відомо, що Пошта США виступила з пропозицією підняти вартість доставок по країні, що торкнеться і Amazon. Наскільки саме підніметься вартість, поки не відомо.

Трамп неодноразово звинувачував ліберальні ЗМІ, такі як Washington Post, CNN, New York Times, у відкритих нападках на свою кампанію, фабрикуванні новин і написанні фальшивих статей. Він регулярно критикує ці видання у себе в Twitter і називає їх інформацію "фейковими новинами".