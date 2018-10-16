"Асканія-Нова" експортуватиме у Китай черепи і шкури загиблих сайгаків

"Асканія-Нова" буде експортувати в Китай черепи і шкури загиблих в найбільшому заповіднику країни сайгаків.

Про це повідомляє управління Госпродпотребслужбы в Херсонській області, передає AgroDay.

Згідно з договором заповідника з компанією Шенгшинсинь-Вень (Пекін), за один череп антилопи китайці заплатять 400$, а за шкуру – $200.

Для продажу черепи і шкури тварин готуватимуть співробітники заповідника за технологіями, які використовуються в зоомузеях. Черепи препарують —дежелатінізують термохімічною обробкою, а шкури просолюють і висушують.

В обробку і на продаж підуть останки виключно тих антилоп, які за останні три роки загинули через травми, наприклад, переломи кінцівок або ослаблення в результаті гону.

Перша партія дериватів сайгака відправиться в Китай до 30 грудня 2018 року.