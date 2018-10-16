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Авіакатастрофа на Вінниччині: обставини загибелі пілотів з’ясовує експертна група

16 жовтня, 2018 - 21:26
Фото надано автором

Сьогодні близько 17.00 в районі села Уланів, що між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, у ході виконання навчально-бойового польоту у рамках військових навчань «Чисте небо-2018» впав літак Су-27. Наразі на місці події здійснюються пошуково-рятувальні заходи.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника прес-центру Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, майор Дмитро Струтинський підтвердив, що пошуково-рятувальною групою були виявлені тіла двох пілотів. Обставини їх загибелі наразі з’ясовуються.

«Відомості щодо пілотів, їх віку, місця проживання, уточняються. Версії і обставини відпрацьовуються експертною групою, яка працює на місці події. Можу стверджувати, що літак був справним. Він не раз виконував завдання під час навчань «Чисте небо». Літав майже щодня. Сьогодні екіпаж здійснював чергове завдання – це був обліт території і відпрацювання задач у повітрі», – прокоментував майор Дмитро Струтинський

Тим часом військова прокуратура Центрального регіону України розпочала розслідування падіння винищувача Су-27УБ. До ЄРДР вже внесені відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею 416 Кримінального кодексу України – «Порушення правил польотів або підготовки до них».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором

Джерело: День

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