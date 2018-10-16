Австралія може перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалима, - Нетаньягу

16 жовтня, 2018 - 09:16
Керівництво Австралії розглядає можливість перенесення посольства у Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.
Про це заявили у офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, повідомляє Reuters.
“У заяві, поширеній офісом Нетаньягу, стверджується, що він телефоном поговорив із прем'єр-міністром Австралії Скотом Морісоном, і що Морісон той заявив, що “розглядає можливість офіційного визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та перенесення туди посольства”, - пише Reuters.
Отримати офіційний коментар щодо цього у австралійської сторони агентству не вдалося.