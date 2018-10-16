Cенцов знаходиться в реанімації лікарні Лабитнангі, його стан важкий, - сестра

Ніхто з фахівців не може сказати чи виживе український режисер Олег Сенцов, який 6 жовтня заявив про припинення голодування, яке тривало 145 днів.

Про це повідомила його сестра Наталія Каплан на прес-конференції у вівторок, 16 жовтня, пише Слово і Діло.

За її словами, Сенцов вийшов з голодування з важкими наслідками для здоров'я і зараз знаходиться в реанімації лікарні Лабитнангі.

«Зараз він закінчив голодування, щоб уникнути примусового годування, він відійшов від цього з підірваним здоров'ям. З'явилася ішимія, аритмія, печінка почала розкладатись. Вихід з голодування - процес важкий», - додала вона.

Сестра Сенцова також з жалем зазначила, що його останні листи дуже песимістичні. «Він написав заповіт, він просить не кидати дітей, він не вірить, що він вийде... Може, і вірить, але вже не чекає цього... Він готується до того, щоб його творчість, його діти могли далі жити без нього», - розповіла Каплан.

Разом з тим вона висловила надію на те, його вдасться звільнити.