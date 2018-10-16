Геращенко: На засіданні у Мінську - жодного прогресу в питанні заручників

Українська сторона на гуманітарній групі ТКГ у Мінську 16 жовтня вкотре порушувала питання звільнення заручників, але не було досягнуто жодного прогресу.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у Facebook.

"Ключова тема гуманітарної групи, де сьогодні працювали представники СБУ і МінТОТ, було звільнення заручників. Тут немає жодного прогресу. Москва не визнає своїх росіян в українських тюрмах. ОРДЛО займає деструктивну позицію. Ми також нагадали координатору ОБСЄ Фрішу, що його не допустили до всіх ув'язнених в ОРДЛО, яких катують. Вчергове підняли питання підлітків, незаконно затримих бандитами в окупованому Донецьку ще у вересні 2016 року. Представники ОРДЛО обіцяли ОБСЄ відпустити дітей... до грудня 2016-го, натомість, зараз засудили їх до тюремних термінів... за шпигунство", - підкреслила Геращенко.

Заступник ВР наголосила, що очікує від ОБСЄ жорсткішої позиції щодо дітей і підлітків