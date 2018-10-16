Глава Пентагону заперечив чутки про свою відставку

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що президент Дональд Трамп на тлі слів про його можливу відставку, запевнив про свою повну підтримку.

За словами Меттіса, він розмовляв про це безпосередньо з Трампом по телефону, повідомляє агентство AFP.

"Він (Трамп - ред.) сказав: "Я на 100% з тобою", - заявив Меттіс на початку тижневої поїздки до Азії.

"Я в його команді. Ми ніколи не говорили про мою відставку. І, як ви можете бачити тут, ми на нашому шляху (до Азії - ред.), ми просто продовжуємо виконувати свою роботу", - наголосив Меттіс.

Крім цього, він також зазначив, що не належить до жодної з політичних партій, тоді як Трамп сказав, що Меттіс поводить себе як демократ.

Як повідомлялося раніше, 14 жовтня в інтерв'ю телеканалу CBS Дональд Трамп припустив, що міністр оборони Джеймс Меттіс може стати одним із наступних високопосадовців адміністрації, який залишить свій кабінет.

Про звільнення Меттіса говорять кілька місяців низка авторитетних американських ЗМІ, особливо після публікації книги Боба Вудворда, в якій Меттіс не надто добре відгукується про чинного президента США.

Меттіс – колишній чотирьохзірковий генерал морської піхоти, який у минулому обіймав ряд високих позицій. Він пішов зі служби у 2013 році з посади командувача Центрального командування США. Слухання щодо його призначення в Сенаті відбулися без великих заперечень. Меттіс отримав переважну підтримку як серед республіканців, так і демократів. Натомість єдиною складністю, яка могла завадитиСША його призначенню, було законодавство, що забороняє особам, які останні сім років перебували на військовій службі, бути призначеними на чолі Пентагону. Для того, щоб уладнати це питання, обидві палати Конгресу США проголосували за введення виключення для Меттіса.

Меттіс під час слухань в Комітеті з питань збройних сил Сенату США назвав Путіна "ворогом США" у ключових сферах та виступив на підтримку України.