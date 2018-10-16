Google приєдналась до бойкоту міжнародної конференції у Саудівській Аравії

Американська корпорація Google приєдналася до числа компаній, які вирішили не брати участь в міжнародній конференції з інвестицій в Саудівській Аравії на тлі ситуації зі зникненням журналіста Джамаля Хашкаджі.

Про це повідомляє Reuters.

За його даними, від Google в заході мала взяти участь Дайен Грін, голова підрозділу корпорації, що відповідає за “хмарні” технології. В Google телеканалу підтвердили, що Грін тепер не планує відвідувати форум, який пройде в Ер-Ріяді 23-25 жовтня. У компанії при цьому не уточнили причин такого рішення.

В останні дні декілька керівників великих компаній відмовилися від участі в конференції в Саудівській Аравії. В їх число входять гендиректор банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон, голова ради директорів автомобілебудівної корпорації Ford Вільям Форд, глави інвестиційних компаній BlackRock Ларрі Фінк і Blackstone Стів Шварцман.

Раніше повідомлялося, що Британія і США планують бойкотувати конференцію у Саудівській Аравії через зникнення журналіста.