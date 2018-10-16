Катастрофа Су-27: Загинули двоє пілотів

Сьогодні, 16 жовтня, близько 17 години в районі села Уланів, що між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27. Наразі здійснюються пошуково-рятувальні заходи, повідомляє управління звʼязків з громадськістю Збройних Сил України.

«Із жалем повідомляємо, що за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів. Обставини інциденту з’ясовуються. Збройні Сили України висловлюють співчуття родинам загиблих», – уточнюється в повідомленні.

За інформацією Українського мілітарного порталу, аварія сталася під час міжнародних навчань «Чисте небо – 2018».

Зазнав аварії винищувач Су-27УБ з бортовим номером 70 Серійний номер:96310424040.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця