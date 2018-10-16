Кількість голодуючих у Ємені може збільшитися до 12 млн людей, - ООН

Всесвітня продовольча програма (World Food Programme (WFP)) заявила, що кількість голодуючих у Ємені може збільшитися до 12 млн людей, якщо конфлікт в країні не припиниться. Про це повідомляє CNN.

"Число людей, яким загрожує голод в Ємені, може збільшитися до майже 12 мільйонів, оскільки конфлікт загострюється в порту Ходейда, життєво важливому каналі доставки допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також на голод впливає колапс валюти і погіршення економічної ситуації.

У даний час труднощі з отриманням продовольства в країні відчувають близько 8 млн.