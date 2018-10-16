КСУ перевірить приватизацію "Укррудпрому"

Висока палата Конституційного Суду вирішила відкрити провадження у справі приватизації Укррудпрому.

Про це повідомили у відділі комунікацій суду.

Конституційне провадження у справі відкрили за поданням 54 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень абзацу шостого статті 3, частин другої - шостої статті 9, статті 12 закону Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії Укррудпром.

Укррудпром створена в 1998 році, її засновниками виступили Міністерство промисловості і Фонд держмайна України. У компанію входили 10 гірничодобувних підприємств.

Вісім підприємств були продані недержавним акціонерам - СКМ, групі Приват і Смарт-груп. Наразі переважною більшістю високоприбуткових гірничорудних підприємств країни володіє група Метінвест і Смарт-холдинг Ріната Ахметова і Вадима Новинського.