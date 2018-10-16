Литва експортуватиме в Японію котів і собак

Литва має намір експортувати в Японію напівфабрикати і домашніх тварин. Віце-міністри сільського господарства обох країн підписали в Токіо угоду і домовилися про процедуру узгодження сертифікатів.

Про це пише Delfi.

Серед потенційних експортних товарів згадують піцу, кібінай (традиційні литовські пиріжки) з птицею і сиром, повідомляє Мінсільгосп Литви. Крім того, незабаром сторони завершать процедуру узгодження сертифікатів експорту породистих собак і котів в Японію.

Також у Вільнюсі зараз чекають підтвердження Японії, щоб громадянам Литви, які подорожують з домашніми тваринами, не доводилося їздити до Латвії або Польщі робити аналіз на сказ, а можна було здати його на батьківщині.

За даними Департаменту статистики, в січні-серпні 2018 року, в порівнянні з тим же періодом минулого року, литовський експорт в Японію збільшився в 2,6 раза, до 208,4 млн євро (з них 169,2 млн євро - експорт тютюну і його замінників), а імпорт - на 20,5%, до 30 млн євро.