Політика - частина нашої реальності. Небезпека полягає в тому, що політика нерідко заявляє про себе як про єдину реальність.
Гюнтер Грасс, німецький письменник, скульптор, художник, графік, лауреат Нобелівської премії з літератури

Литва експортуватиме в Японію котів і собак

16 жовтня, 2018 - 22:06
Фото з архіву "Дня"

Литва має намір експортувати в Японію напівфабрикати і домашніх тварин. Віце-міністри сільського господарства обох країн підписали в Токіо угоду і домовилися про процедуру узгодження сертифікатів.

Про це пише Delfi.

Серед потенційних експортних товарів згадують піцу, кібінай (традиційні литовські пиріжки) з птицею і сиром, повідомляє Мінсільгосп Литви. Крім того, незабаром сторони завершать процедуру узгодження сертифікатів експорту породистих собак і котів в Японію.

Також у Вільнюсі зараз чекають підтвердження Японії, щоб громадянам Литви, які подорожують з домашніми тваринами, не доводилося їздити до Латвії або Польщі робити аналіз на сказ, а можна було здати його на батьківщині.

За даними Департаменту статистики, в січні-серпні 2018 року, в порівнянні з тим же періодом минулого року, литовський експорт в Японію збільшився в 2,6 раза, до 208,4 млн євро (з них 169,2 млн євро - експорт тютюну і його замінників), а імпорт - на 20,5%, до 30 млн євро.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        РФ поширює "страшилки" про свій вихід з Ради Європи, - Кулеба  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЄБРР має намір інвестувати в біоенергетику в Україні   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Франції затримали корупціонера-втікача з України, який підробив свою смерть  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        В Угорщині набув чинності закон про заборону безхатченкам спати на вулицях  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Макрон провів перестановки в уряді Франції  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ОБСЄ оприлюднила список невідведеної техніки на території ОРДЛО  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...