Макрон провів перестановки в уряді Франції

Президент Франції Еммануель Макрон провів перестановки в уряді, змінивши кількох міністрів і призначивши нового главу МВС. Про це повідомляє ЄП з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Новим міністром внутрішніх справ призначений Крістоф Кастаньє. На цій посаді він замінив Жерара Коллона, який у вересні подав у відставку, щоб балотуватися в мери Ліона.

Кастаньє близький до Макрона, раніше займав посаду державного секретаря з питань відносин з парламентом.

Французький президент також призначив нових міністрів культури, сільського господарства та продовольства, економіки і фінансів. Він також змінив кількох державних секретарів при міністерствах.

Перестановки в уряді очікувалися ще минулого тижня, але Макрон відклав рішення після зустрічі з прем’єр Едуаром Філіппом.

Новий уряд має зібратися на своє перше засідання у середу. Того ж дня за довіру новому Кабміну має проголосувати парламент.