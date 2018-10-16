Митрополит УПЦ МП оголосив про свій перехід у Константинопольський патріархат

Митрополит УПЦ МП Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко оголосив, що тепер підпорядковується Константинопольському патріархату.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, після скасування Вселенським патріархом Варфоломієм документа від 1686 року, який передавав Київську митрополію Московському патріархату, з юридичної точки зору кліриками Константинопольської церкви стали усі священнослужителі УПЦ.

"З тих пір ми можемо вважати, що територія України є територією відновленої митрополії Константинопольського патріархату", - сказав Драбинко.

Митрополит Олександр (Драбинко) і раніше не погоджувався з офіційною позицією УПЦ Московського патріархату. Так, навесні цього року він підписав звернення до Варфоломія з проханням надати автокефалію Української православної церкви.

У 2012 році Священний Синод УПЦ МП звинуватив Драбинко в негідній поведінці і звільнив його з посади голови Відділу зовнішніх зв'язків. Рішення було прийнято під час хвороби митрополита Київського і всієї України Володимира, референтом якого Драбинко був багато років.