На Вінниччині громадські активісти перевіряють якість відремонтованих доріг

Громадська організація «Право» спільно з експертами у сфері будівництва автомагістралей почали інспекцію доріг області, які були відремонтовані чи побудовані з серпня 2016 по серпень 2018 років, тобто мають гарантійний термін обслуговування. А це практично третина доріг державного та 80 % доріг місцевого значення. Першою під обстеження потрапила ділянка дороги державного значення М12 (Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка, що прямує через Вінницю). Експертка проекту Олена Черній каже, що попри те, що дорога буда здана в експлуатацію кілька місяців тому, на них вже чітко помітна колійність, яка утворилася від використання неякісних матеріалів.

«Ми обстежуємо дороги, на яким вже завершені ремонтні роботи та здійснені всі фінансові розрахунки. Першою під приціл потрапила ділянка М12 на шляху від Вінниці до Літина, – уточнює Олена. – Під час моніторингу була колійність, яка в деяких місцях вже досягає 2–3 сантиметри. Причина – використання неякісного матеріалу під час виконання ремонтних робіт. Одним з найприкріших моментів було те, що колійність з’явилась саме у місці, де раніше бралися керни ( тобто проби) дорожнього покриття. І в цьому питання: як пройшли експертизу відібрані зразки? Варто зазначити, що будь які перепади у дорожньому покритті будуть утруднювати, а подекуди унеможливлювати прибирання снігу, а також відтоку води з дорожнього полотна, що вже навесні дасть свої результати і дефектів стане значно більше».

Не краща ситуація і з якістю доріг місцевого значення. Експертка додає, попри те, що вони не зазнають значного навантаження, за рік експлуатації на окремих ділянках вже з’явилося викришування дорожнього покриття. А це найближчим часом призведе до появи ям та вибоїн. Крім того, на обстежених ділянках повністю відсутня будь-яка дорожня розмітка, що не лише утруднює рух транспорту, але й є прямим порушенням Державного стандарту про безпеку дорожнього руху.

Дослідження відбувається в рамках проекту «Моніторинг доброчесності виконання ремонту доріг у Вінницькій області», що впроваджується в рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015–2018 рр.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина