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На Вінниччині військовий літак зазнав аварії

16 жовтня, 2018 - 18:09
Фото надано автором

Сьогодні, 16 жовтня, близько 17 години в районі села Уланів, що між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27.

Наразі здійснюються пошуково-рятувальні заходи, повідомляє управління звʼязків з громадськістю Збройних Сил України.

За інформацією Українського мілітарного порталу, аварія сталася під час міжнародних навчань «Чисте небо – 2018».

Зазнав аварії винищувач Су-27УБ з бортовим номером 70 Серійний номер:96310424040.

Доля льотчиків наразі не відома.

Олеся Шуткевич

Джерело: День

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