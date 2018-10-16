Національна збірна України вирушає на "Ігри нескорених" до Австралії

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь в урочистостях з нагоди від'їзду Національної збірної України на "Ігри нескорених" в Австралію.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України на офіційному сайті.

"Ви люди, на яких рівняються не тільки ваші побратими, а й вся Україна. Я не втомлююся щоразу підкреслювати ваші досягнення. Ви вже перемогли: перемогли ворога, ви перемогли рутину і складності життя, ви перемогли себе. Ми пишаємося вами!" - сказала віце-прем'єр-міністр, звертаючись до Національної збірної.

Віце-прем'єр зазначила великий внесок у розвиток цих змагань уряду України. "Ми ставили собі за мету ввести системні програми спортивної реабілітації для всіх військовослужбовців і ветеранів в Україні. Сьогодні зусиллями держави і громадськості розвиваються багато проектів допомоги - і спортивної, і психологічної і соціальної для всіх, хто цього потребує", - сказала І.Климпуш- Цинцадзе.

"Ігри нескорених" - міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів з обмеженими фізичними можливостями, отриманими під час виконання службових обов'язків. У змаганнях беруть участь представники країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу. Вперше "Ігри нескорених", засновані британським принцом Гаррі, відбулись у 2014 році в Лондоні.

Нинішні "Ігри нескорених" триватимуть в Сіднеї (Австралія) з 20 до 27 жовтня. Україну на них представлятимуть 15 спортсменів, які змагатимуться в 6 видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука і велоспорті на шосе.

Минулого 2017 року Україна вперше брала участь в "Іграх нескорених" в Канаді. Тоді в Іграх змагалися 550 військовослужбовців і ветеранів. Українські спортсмени здобули 8 золотих, 3 срібних і 3 бронзових нагороди.