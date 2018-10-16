Оборонний бізнес США готовий постачати Україні більше озброєння через агресію РФ в Азовському морі

Американський бізнес, пов'язаний з військовою індустрією, готовий постачати в Україну через міноборони США більше оборонного озброєння і послуг як на сухопутному, так і на морському напрямах, враховуючи нинішню агресію РФ в Азовському морі.

Про це повідомив президент Американсько-Української Ділової Ради Морган Вільямс під час конференції в Вашингтоні щодо взаємодії країн у галузі військової індустрії, передає Укрінформ.

Як зазначив Вільямс, співробітництво між країнами в галузі безпеки й оборони зараз зосереджується, головним чином, на постачанні наземних систем.

"Я би сказав, це (продукція – ред.) для наземних операцій, для дій сухопутних військ", - зауважив президент Американсько-Української Ділової Ради.

У цьому зв'язку він згадав про постачання 80-ти бронемашин Hamvee в Україну. "І це лише початок, ми очікуємо на більшу кооперацію (між оборонними відомствами України і США – ред.) за участі американської приватної оборонної індустрії", - підкреслив президент USUBC.

Він також навів приклад передачі в Україну двох кораблів Берегової охорони США, що стало можливим завдяки прямому контракту між міноборони двох країн.

"На нашу думку, існує потреба в набагато більш тісному співробітництві (з Україною – ред.) і в галузі морської охорони – через ситуацію в Азовському й Чорному морях", - підкреслив Вільямс.

Він також висловив сподівання на встановлення більшої кооперації в Україні між урядом і бізнесом, пов'язаним з оборонною галуззю.

Як зауважив президент USUBC, що в нинішніх умовах Україна потребує більше оборонних можливостей для стримання російської агресії в регіоні.