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Пішов з життя легендарний тренер київського “Динамо” Олег Базилевич

16 жовтня, 2018 - 17:56
Фото: dynamo.kiev.ua

Сьогодні, 16 жовтня, на 81-му році життя помер видатний український футболіст, заслужений тренер СРСР і України, і київського "Динамо" Олег Базилевич.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" Київ.

"З безмежною скорботою зустрів футбольний світ трагічну звістку про смерть видатного українського футболіста та тренера Олега Базилевича", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що легендарний тренер помер у віці 80 років після тривалої хвороби Паркінсона.

Базилевич майже всю футбольну кар'єру провів у київському "Динамо", граючи на позиції нападника. Проте, закінчив її у донецькому "Шахтарі".

З середини сімдесятих років працював тренером у київському клубі разом з Валерієм Лобановським.

Базилевич був одним із перших тренерів в історії збірної України. На посту наставника "жовто-синіх" він провів трохи менше двох років, а команда під його керівництвом зіграла 11 матчів.

Джерело: День

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