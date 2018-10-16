Пішов з життя легендарний тренер київського “Динамо” Олег Базилевич

Сьогодні, 16 жовтня, на 81-му році життя помер видатний український футболіст, заслужений тренер СРСР і України, і київського "Динамо" Олег Базилевич.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" Київ.

"З безмежною скорботою зустрів футбольний світ трагічну звістку про смерть видатного українського футболіста та тренера Олега Базилевича", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що легендарний тренер помер у віці 80 років після тривалої хвороби Паркінсона.

Базилевич майже всю футбольну кар'єру провів у київському "Динамо", граючи на позиції нападника. Проте, закінчив її у донецькому "Шахтарі".

З середини сімдесятих років працював тренером у київському клубі разом з Валерієм Лобановським.

Базилевич був одним із перших тренерів в історії збірної України. На посту наставника "жовто-синіх" він провів трохи менше двох років, а команда під його керівництвом зіграла 11 матчів.