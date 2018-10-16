Південна та Північна Корея почали першу тристоронню нараду з ООН щодо демілітаризації кордону

КНДР, Південна Корея і Командування ООН розпочали у вівторок свою першу тристоронню нараду для обговорення демілітаризації кордону між двома Кореями.

Про це заявили в міністерстві оборони Південної Кореї, повідомляє Reuters.

"Перша зустріч Півдня, Півночі та Командування Організації Об'єднаних Націй з роззброєння Спільної зони безпеки відбудеться сьогодні о 10:00 у Пханмунджомі", - заявив міністр оборони Сеула Сон Йон Му.

За інформацією ЗМІ, тристороннє засідання пройде в закритому режимі.

На зустрічі у вівторок буде проведена оцінка прогресу у сфері видалення наземних мін та охоронних пунктів, коригування обладнання для прикордонного спостереження і способів взаємної перевірки зусиль щодо демілітаризації.

Як повідомлялося, 18-20 вересня у Пхеньяні проходив триденний міжкорейський саміт, основними питаннями якого були припинення ядерної програми КНДР і врегулювання конфлікту між двома країнами. За підсумками саміту лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду, яка передбачає зниження напруженості та ризиків при військових зіткненнях.

Перші дві зустрічі лідерів Південної Кореї і КНДР пройшли в демілітаризованій зоні прикордонного села Пханмунджом в квітні і травні 2018 року. 27 квітня Мун і Кім домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебували з початку 1950-х років.