Поліція Польщі затримала 3 хуліганів за зневагу до українського таксиста на національному підґрунті

Поліція міста Ополє на південному заході Польщі затримала трьох хуліганів за зневагу до 21-річного таксиста з України на національному підгрунті і викрадення у нього автомобіля.

За скоєні дії, що мали місце 4 жовтня, чоловікам віком від 22-х до 31-го року загрожує тюремне ув’язнення до п’яти років, інформує radio Zet.

Як повідомляється, після того, як нетверезі чоловіки, які викликали таксі, зрозуміли, що водієм є українець, вони почали ображати і погрожувати йому. Чоловік вийшов з автомобіля, аби викликати поліцію, але молодики скористалися ситуацією і, заволодівши його автомобілем, втекли з місця події.

Місцева поліція через декілька хвилин затримала двох молодиків, а третього на викраденому автомобілі було затримано через декілька годин у Кракові.

Першим двом чоловікам поліція висунула звинувачення у зневажанні на національному грунті, а третій додатково відповість за викрадення автомобіля. Молодикам загрожує до п'яти років ув’язнення.